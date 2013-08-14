Фото с сайта atn.ua Фото с сайта atn.ua По сообщению областного управления по борьбе с организованной преступностью, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местные полицейские проверили товарный поезд «Тараз-Днепропетровск». Сотрудники УБОП произвели контрольный закуп наркотических средств у охранника поезда. Житель Тараза, ни о чем не подозревая, продал полицейским около 500 граммов марихуаны. Впоследствии полицейские проверили купе охранника. В спальном мешке у него было обнаружено более 700 граммов марихуаны дополнительно. На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.