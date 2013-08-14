Фото с сайта rus.azattyq.org - Фото с сайта rus.azattyq.org - Сегодня в пресс-центре ФК «Актобе» была созвана пресс-конференция по поводу случившегося с защитником «Актобе» Эмилем КЕНЖИСАРИЕВЫМ. Напомним, футболист был избит в Алматы в ночь на 10 августа. В полиции Алматы отмечают, что «версия о грабеже отпадает, так как все ценные вещи: портмоне, документы, телефон находились при футболисте». Между тем, Эмилю Кенжасириеву уже провели операцию в больнице скорой помощи Алматы. По факту нападения возбуждено уголовное дело. - На данный момент Эмиль находится в реанимации. Мы попросили наше управление здравоохранения в лице Кайрата САБЫРА быть постоянно на связи с коллегами в Алматы. Аким нашей области взял ситуацию под свой личный контроль. Он очень переживает по поводу случившегося. Сейчас все правоохранительные органы Алматы работают по этому делу. Мы будем всячески поддерживать Эмиля. Ни в коем случае не будем оставлять парня, - прокомментировал ситуацию президент ФК «Актобе» Сагат ЕНСЕГЕНУЛЫ. Главный тренер ФК «Актобе» Владимир НИКИТЕНКО сообщил, что инцидент произошел в дни, когда команде был предоставлен краткосрочный отпуск. - У нас с 14-го июня команда играла в очень плотном графике, и не было ни дня выходного. Поэтому после матча в Исландии мы их отпустили на три дня - с 10-го по 13-е, чтобы повидаться с родными, близкими, - сказал Никитенко.