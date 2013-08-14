Фото с сайта www.cntv.ru Фото с сайта www.cntv.ru Санитарные врачи Актюбинcкой области приступили к внеплановым проверкам оптовых и розничных объектов продовольственной торговли с целью изъятия из оборота и дальнейшей утилизации пищевой продукции новозеландской компании «Fonterra». - В частности, изымаются детские молочные смеси, спортивные протеиновые добавки и другие напитки, в составе которых могли оказаться возбудители ботулизма. Через СМИ пытаемся донести до населения информацию о запрете кормления детей детскими молочными смесями вышеуказанной компании, - рассказала руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами ДКГСЭН по Актюбинской области Гульбану ДАУЛЕТОВА. Кроме того, уведомления рассылаются в аптечные сети, где может реализоваться продукция «Fonterra» и в субъекты предпринимательства, занимающиеся оборотом вышеуказанной продукции. Напомним, на днях постановление о запрете ввоза и оборота пищевой продукции производства компании «Fonterra» было принято Главным государственным санитарным врачом РК Жандарбеком БЕКШИНЫМ. Решение принято на основании официальной информации министерства первичных отраслей Новой Зеландии о подтверждении ситуации, связанной с бактериальным загрязнением пищевой продукции компании «Fonterra».