Фото с сайта auto.sarinform.ru Фото с сайта auto.sarinform.ru Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на 1032 км трассы Самара-Шымкент, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Актюбинской области. - Выехавшей на место ДТП следственно-оперативной группой было установлено, что водитель автомашины «Хюндай Соната» 26-летний житель Кустанайской области, двигаясь со стороны поселка Иргиз в направлении Актобе, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет, - рассказал руководитель пресс-службы областного ДВД Ардагер УАЙДИН. В результате ДТП водитель «Сонаты» от полученных травм скончался на месте. 18-летний пассажир с различными травмами доставлен в ЦРБ Иргизского района. – У водителя взята кровь на алкоголь, - уточнил УАЙДИН. В этот же день аналогичное ДТП произошло на 3 километре автодороги Бадамша-Карабутак. 34-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106», не имевший водительских прав, превысил скорость, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет. - В результате 39-летний пассажир «шестерки» скончался на месте ДТП, а водитель умер в больнице, не приходя в сознание. Единственная выжившая  26-летняя пассажирка госпитализирована в ЦРБ Каргалинского района, - сообщили в пресс-службе ДВД. В настоящее время по данному факту ДТП назначена судебно-медицинская экспертиза. У водителя взята кровь на алкоголь.