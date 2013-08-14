Фото express-k Фото express-k Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков вчера поделился весьма неожиданным прогнозом: зерно дешевеет, отчего снизятся цены и на хлеб. Объяснение этому феномену глава профильного ведомства дал на заседании правительства и в его кулуарах. – С начала года цены на зерно имеют тенденцию к спаду, – заметил Асылжан Мамытбеков. – Если будет большой урожай, то эта тенденция сохранится. Цены на хлеб и на муку, думаю, тоже будут падать. Вероятно, речь идет о так называемом социальном кирпичике, за стоимостью которого столь ревностно следят госконтролеры. Ведь другой ассортимент хлебной выпечки в крупных и не очень ритейлах уже давно стоит более ста тенге. Подешеветь буханке просто так не прикажешь – такого случая в истории еще не бывало. Поэтому без социальных последствий хлебопеки могут слегка "подкрутить" ценники на другие караваи. Грядущее зерновое изобилие тешит душу. Как сообщал вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, нынче в Казахстане урожай пшеницы будет богаче прошлогоднего. Прогноз валового сбора царицы полей – порядка 16,3 млн тонн. Однако в эти планы может вмешаться погода. Поэтому вчера глава Минсельхоза призвал аграриев привести в боевую готовность сушильную и очистительную технику. – Затягиваются вопросы созревания зерна в связи с тем, что было недостаточно солнца и тепла, – сказал он. – И влага сейчас уже играет отрицательную роль. Надеемся, что погода установится. По мнению президента Союза фермеров Казахстана Ауезхана Даринова, потерями может обернуться и дефицит элеваторов. Он опасается повторения сценария 2011 года: тогда из-за нехватки помещений для хранения зерна хлебопашцы понесли большие убытки. Наталья АБСАЛЯМОВА, Астана Источник: express-k