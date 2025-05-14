Близнецы

На днях вы рискуете ляпнуть что-то не к месту — в компании, в переписке или на публике. Возможно, это будет безобидная шутка, которая заденет кого-то глубже, чем вы ожидали. Главное — не пытаться замолчать случившееся, а признать промах с юмором и искренностью.

Рак

Ваши эмоции могут взять верх — и это приведёт к поступку или реакции, о которой вы быстро пожалеете. Возможно, вы сорвётесь на близкого или раскроете личную информацию в неподходящий момент. Это урок на тему эмоциональной гигиены — и ваша душевная глубина поможет всё исправить.

Стрелец

Возможно, вы поведёте себя слишком непринуждённо в серьёзной ситуации или проигнорируете важную деталь, что выставит вас в странном свете. Стыд придёт неожиданно — от взгляда, от реакции, от осознания. Но хорошая новость в том, что вы умеете смеяться над собой — и это спасёт ситуацию.

