Казахстанцы пострадали от мощной вспышки на Солнце

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

— 14 мая в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут", — сообщает институт.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Фото: pexels.com



