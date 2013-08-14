Фото total.kz Фото total.kz Самые маленькие цены на топливо марки АИ-92 зафиксированы в Астане. Об этом говорится в обзоре «Казагромаркетинг». Литр столичного 92-го бензина стоит около 108 тенге (или даже до 103 тенге за городом). С противоположной стороны спектра — Актау, где за литр АИ-92 просят 112 тенге. Также в Астане можно приобрести самый дешевый АИ-80 по 87 тенге за литр, в Актау он обойдется в 92 тенге за литр. Самое дешевое дизтопливо, от 100 тенге за литр, замечено в Атырау, самое дорогое — 135 тенге/литр в Актобе. Литр АИ-93 стоит от 110 тенге в Павлодаре до 114 тенге в Актау. Стоимость литра АИ-95 варьируется от 135 тенге в Петропавловске до 148 тенге в Алматы. Как сообщали Авто@Mail.Ru, по мнению экспертов, Казахстан ждет подорожание топлива. Цены на бензин и дизель могут увеличиться вслед за российскими из-за отсутствия таможенных барьеров между странами. Источник: auto.mail.ru