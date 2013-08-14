По данным Кобдинского райсуда, рассмотрено гражданское дело по иску ГУ «Отдела экономики, бюджетного планирования и предпринимательства по Уиилскому району» к участнику программы "С дипломом в село". Акимат Уиилского района свои требования мотивировал тем, что согласно постановлению правительства и на основании программы «С дипломом в село» с ответчиком был заключен договор, согласно которому молодой человек должен был 5 лет отработать воспитателем в сельском детском садике. Ему было выплачено подъемное пособие в сумме 90 720 тенге. Однако ответчик, отработав 3 года уволился, нарушив условия договора. Акимат просил суд взыскать с него подъемное пособие в полном размере. Суд иск удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.