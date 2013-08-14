Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Премьер-министр РФ предложил оснастить номера машин чипами, информация с которых была бы доступна приборам фотовидеофиксации. А это значит, что не будет иметь значения, заляпан грязью номер, или нет – ведь прибор на дороге снимет все требуемые данные непосредственно с электронного чипа. Данное нововведение позволит избавиться от нескольких проблем: дубликаты номеров и украденные номера. Данное нововведение предложил использовать премьер-министр Дмитрий Медведев. Как пишет «Российская газета», он дал поручение МВД, Минкомсвязи, Минпромторгу и Минфину проработать возможность внедрения этого способа контроля на дорогах. Предполагается, что введение новшества позволит распознавать автомобиль с расстояния до ста метров, даже если его номера не сможет рассмотреть камера. Остается решить ряд технических вопросов, а также определиться – за чей счет будет производиться установка «умных» номеров. Источник: auto.lafa.kz