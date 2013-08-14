Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Audi разработали электронное информационное приложение для автомобилистов, не любящих читать толстые книжки-инструкции, прилагающиеся к машине. Смысл приложения заключается в описании функций любого значка, кнопки или шкалы, находящихся в автомобиле. Причем не только тех, что находятся внутри салона, но и в подкапотном пространстве: eKurzinfo подскажет «чайнику», куда стоит или не стоит наливать различные технические жидкости. Для получения информации достаточно навести камеру смартфона на неопознанный объект, и eKurzinfo выдаст все сведения на экран смартфона. Естественно, программа работает лишь с автомобилями марки Audi. Источник: auto.lafa.kz