Фото с сайта moneyball.info Фото с сайта moneyball.info Каргалинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению 25-летнего уроженца села Мамыт Каргалинского района. Из материалов уголовного дела следует, что он поздним вечером встретил друга, который уговорил его оформить кредит для своего друга, после чего они стали разговаривать о кредите. В ходе разговора между ними произошла драка. Мужчина нанес удар правой рукой по лицу собеседнику, который от полученного удара упал на землю. После этого в результате полученных телесных повреждений потерпевший находился 27 дней в коме и стал инвалидом 1 группы. Суд признал виновным жителя села Мамыт и назначил 5 лет лишения свободы. Приговор был изменен в апелляционной инстанции на условный с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.