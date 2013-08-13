Фото с сайта ria.ru Фото с сайта ria.ru В специализированном административном суде было рассмотрено административное дело в отношении местного жителя, который плюнул на полицейских. Из материалов дела следует, что мужчина, находясь на 5 этаже здания противотуберкулезного диспансера, в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал. На требования сотрудников полиции пройти с ними в отдел для выяснения обстоятельства отказался, не реагировал на требования, оказал сопротивление, выражался нецензурной бранью, а также плевался на сотрудников полиции. В свою очередь сотрудники органов внутренних дел посчитали это за оскорбление их при исполнении ими служебных обязанностей. Постановлением суда мужчину арестовали на 10 суток.