фото с сайта alau.kz Городская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов и зарегистрировала избранных акимов сельских округов Актобе. На основании данного решения аким Актобе Ерхан УМАРОВ назначил исполняющими обязанности акимов сельских округов: по Благодарному сельскому округу - Бакузака ДАРИНА, по Каргалинскому сельскому округу - Алмаза АЛИМБАЕВА, по Курайлинскому сельскому округу -Макпал ТУРМАГАМБЕТОВУ, по Новому сельскому округу- Бакыткелди МЫНЖАСАР, по Саздинскому сельскому округу - Ихсана ДИСИКУШ. Согласно законодательству, они будут исполнять обязанности акимов до прохождения спецпроверки, отметили в горакимате.