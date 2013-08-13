Фото с сайта chas-remonta.ru Фото с сайта chas-remonta.ru После дождливого лета отныне при ремонте дорог власти будут учитывать строительство ливневой канализации, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подрядной организации ТОО «АктобеГордорстрой» на улице Смагулова предстоит отремонтировать дорожное полотно с устройством асфальтобетонного покрытия протяженностью 1123 метра, шириной 7 метров. По словам заведующего сектором автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» Руслана ТОРЕГАЛИ, запланировано также устройство тротуара с одной стороны. Стоимость строительно-монтажных работ на данной улице составляет 60 млн тенге. - Начались подготовительные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на улице Уалиханова протяженностью 1262 метра и шириной 10,5 метров с устройством ливневой канализации, дополнительных «карманов» для парковки автотранспорта и другие, - рассказал он. По словам завсектором, до 14 метров также будет расширено дорожное полотно на улице Аз Наурыз, что в 11 микрорайоне, протяженностью 1655 метров с организацией 4-полосного движения. Здесь работы также начнутся в ближайшее время. Планируется сделать частичный ремонт улицы Шернияза. В августе начнется ремонт улицы 8 Марта.