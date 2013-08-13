mgorod.kz-7422 августа в Актобе состоится матч между командами ФК «Актобе» и «Динамо» (Киев). Как передает пресс-служба акима города, 22 августа на Центральном стадионе имени Кобланды батыра состоится матч плей-офф Лиги Европы по футболу между командами ФК «Актобе» и «Динамо» (Киев). - Продажа билетов начнется 20 августа 2013 года с 9 часов утра. На площадках у входа перед секторами №1-5, №10-14, а также в пяти кассах Центрального стадиона, - сообщил директор Центрального стадиона Кажымукан ДЕМЕУОВ. Таким образом, по его словам, для удобства болельщиков будет открыто 15 касс по реализации билетов. Отметим, что ранее их было всего 5, поэтому перед предыдущими играми у стадиона была давка. Цена билета для взрослых составляет – 1000 тенге, для детей – 500 тенге.