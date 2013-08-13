Как передает пресс-служба акима города, 22 августа на Центральном стадионе имени Кобланды батыра состоится матч плей-офф Лиги Европы по футболу между командами ФК «Актобе» и «Динамо» (Киев). - Продажа билетов начнется 20 августа 2013 года с 9 часов утра. На площадках у входа перед секторами №1-5, №10-14, а также в пяти кассах Центрального стадиона, - сообщил. Таким образом, по его словам, для удобства болельщиков будет открыто 15 касс по реализации билетов. Отметим, что ранее их было всего 5, поэтому перед предыдущими играми у стадиона была давка. Цена билета для взрослых составляет – 1000 тенге, для детей – 500 тенге.