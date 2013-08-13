Фото с сайта uralpolit.ru Фото с сайта uralpolit.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По данным пресс-службы областного ДВД, примерно в 15.30 часов 10-го августа в маршрутном автобусе №25 по трассе Уральск-Подстепное в районе 2-го дачного поселка между двумя пассажирами возникла ссора. Один из мужчин ударил ножом второго. 31-летний пассажир с диагнозом «Проникающая колото-резаная рана живота, без повреждения внутренних органов» был госпитализирован в хирургическое отделение областной больницы. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель поселка Подстепное. Расследование ведет Теректинский РОВД.