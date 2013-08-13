Журналистов «Уральской недели» задержали за самоуправство

13 августа сотрудникам УВД г.Уральска поступило сообщение о том, что неизвестные лица возят на автомашине фотомакет с изображением акима области и пристают к прохожим с неадекватной просьбой задать фотомакету различные вопросы, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДВД ЗКО. - При проверке этого сообщения в городском парке г. Уральска сотрудниками полиции были задержаны корреспонденты и водитель местной газеты «Уральская неделя» Талгат УМАРОВ, Турар ТУЛЕГЕНОВ, Рауль УПОРОВ и Михаил ИШУТИН, которые на автомашине «Ниссан Х-Trail» с государственным номером КZ 039 АОА/07 незаконно возили по городу ростовой фотомакет с фотографией акима Западно-Казахстанской области Нурлана НОГАЕВА, обращаясь к гражданам с просьбой задавать привезённому фотомакету различные вопросы, - говорится в сообщении. Статья 145 Гражданского Кодекса РК «Право на собственное изображение» устанавливает, что никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия (ч.1), а опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного (ч.2). ДВД сообщает, что разрешения гражданина Н.Ногаева на использование его фотографии для подобного рода публичной акции, причиняющей моральный вред и ограничивающей гарантированные законодательными актами РК его права и свободы, у задержанных лиц не было. В связи с этим в их действиях полиция усмотрела признаки ст.357 КоАП РК «Самоуправство» – это незаконное, вопреки установленному законодательством порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается другим лицом или организацией, если такое действие не имеет признаки уголовно наказуемого деяния. Статья предусматривает в виде наказания предупреждение или штраф на физических лиц до 5-ти, а на должностных лиц - до 20-ти МРП. По данному факту в Абайском отделе полиции УВД г.Уральска составлен административный протокол по ст.357 КоАП РК, который направлен на рассмотрение в городской административный суд г.Уральска. Кроме этого, сообщает пресс-служба, один из задержанных –Талгат УМАРОВ при задержании совершил правонарушение, предусмотренное ст.330 КоАП РК – «Мелкое хулиганство», выбросив окурок в неположенном месте. Однако с учётом того, что он подобрал его после сделанного замечания, сотрудники полиции ограничились предупреждением.