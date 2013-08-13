В Атырауской области с 9 по 11 августа прошла операция «Участок». В ходе рейдовых мероприятий сотрудники миграционной полиции совместно с участковыми полицейскими за трое суток обошли 800 квартир - это около 200 жилых домов Атырауской области. На наличие местной прописки проверялись как местные жители, так и приезжие из других областей Казахстана, а также гости из соседних республик. В результате оперативно-профилактических рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечено 72 человека, задержано около 300 человек, в приёмник-распределитель водворено 30 человек. В частности, задержан местный житель, который проживает в области без прописки с 2006 года. - Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 377 КОАП РК – «Проживание без регистрации по месту жительства на территории РК», ему грозит штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, - рассказала корреспонденту