Директор ТОО обвиняется в хищении в период с 2009 по 2012 год бюджетных средств в виде зерна продовольственной пшеницы, принадлежащего АО "НК Продовольственная контрактная корпорация", которое находилось на временном хранении в ТОО. Так, в ходе осмотра элеватора с привлечением специалистов местной территориальной инспекции МСХ РК было установлено, что емкости для хранения зерна элеватора оборудованы искусственными преградами из леса и полога. А на них лишь наложили незначительное количество зерна для создания видимости о полноте наполнения емкости. Между тем, фактически указанные емкости были пусты. Количество недостающего зерна продовольственной пшеницы составило около 19 тысяч тонн на сумму свыше 854,1 миллиона тенге. Согласно договору, в ТОО должно находиться 47 тысяч тонн зерна.вину признал и пояснил, что действовал по указанию единственного учредителя ТОО «Аксайский элеватор» ОЧКАСОВА С.В. (ныне покойного) для нужд последнего и предприятия. Идет следствие.