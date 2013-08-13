Фото с сайта uralskweek.kz Фото с сайта uralskweek.kz Сегодня, 13 августа,  в первой половине дня 50-летний мужчина, который находился в реанимации, скончался, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД»  со ссылкой на замдиректора областной клинической больницы Жумабека ШАЙХИЕВА. - Вся необходимая медицинская помощь ему была оказана, вытащили его из травматического шока. Ничто не предвещало такого поворота, он уже пришел в себя, рассказал про ДТП. Но произошла тромбоэмболия - резкое ухудшение состояния со стороны сердца. Его супруга до сих пор находится в реанимации. Еще один мужчина находится в хирургическом отделении. Напомним, ДТП произошло 9 августа на 73 километре автотрассы «Уральск-АТырау» возле поселка Алгабас Акжайыкского района. - 23-летний водитель автомашины «Сиат» Алмат БАИРОВ, двигаясь со стороны Атырау, при обгоне допустил столкновение с автомашиной «КАМАЗ», - рассказал и.о.начальника УДП ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ. - Пассажиры иномарки с различными травмами были доставлены в областную клиническую больницу. Состояние одной женщины остается тяжелым, у нее открытая черепно-мозговая травма. По словам начальника УДП, автомашина «Сиат» начала осуществлять обгон в неположенном месте, тогда как впереди стоящий «КАМАЗ» сворачивал в сторону поселка Алгабас. Как стало известно, иномарка везла пассажиров из Атырау. - Материал весь собран, будет проводиться экспертиза, - заключил Талгат АХАЕВ. По словам замдиректора областной клинической больницы Жумабека ШАЙХИЕВА, к ним доставили трех пострадавших в аварии, двое из них, кстати, супружеская пара были госпитализирована в реанимационное отделение. У женщины врачи диагностировали «открытую черепно-мозговую травму и мозговую кому», ее супругу был поставлен диагноз «закрытый перелом левого бедра, перелом верхней нижней челюсти, травматический шок», а у майора пограничного отряда военной части ¹2087 г.Бейнеу Мангистауской области была политравма.