фото с сайта gov.kz фото с сайта gov.kz Прямая трансляция утренней зарядки с премьер-министром РК Сериком Ахметовым пройдет в 10 утра 17 августа. Все желающие смогут посмотреть ее и поучаствовать. Мероприятие приурочено ко Дню спорта, который проводится в РК каждое третье воскресенье августа, сообщает Today.kz Кроме того, по информации пресс-службы акима Алматы, ко Дню спорта будет организован традиционный велопробег с участием акима Ахметжана Есимова. Стартует велопробег в 08.30 от проспекта Аль-Фараби - угол улицы Таттимбета (тоннель) - по Аль-Фараби - до Навои - до Мустафина. Финиш - Парк первого президента. На финише активных участников велодвижения ждут памятные призы и концертная программа.