Фото express-k Фото express-k Велосипедные воры расплодились в Казахстане. Владельцев "железных коней" отнюдь не радует эта ситуация, и они даже готовы создавать народные дружины и организовывать охоту на похитителей. К министру внутренних дел Калмуханбету Касымову обратился за помощью велосипедист Армат Давлеталин. Он написал на блог главы МВД письмо, в котором указал, что в последнее время в стране участились кражи велосипедов. Для сравнения: в 2012 году в республике украли 861 автомобиль и 3 369 велосипедов. – Автомобили искать намного легче, так как существует целое управление дорожной полиции, – пишет Армат Давлеталин. – А вот "велосипедной" полиции, к сожалению, нет. Я предлагаю создать ресурс, на который пострадавшие могли бы подать заявление о краже (параллельно с заявлением в РОВД, конечно) с указанием серийного номера рамы велосипеда. Предлагаю собрать народную дружину из добровольцев. Их нужно наделить полномочиями проверять номера рам велосипедов, ездящих по городам, и требовать у велосипедистов предъявления удостоверения личности. Далее можно сверять номера с базой украденных велосипедов и в случае совпадения передавать данные в МВД. Формирование группы добровольцев деятельный велосипедист обещает взять на себя. Также он предлагает разработать для велосипедов аналог автомобильного техпаспорта. Министр пока не ответил на письмо. Павел ВОРОНИН, Астана express-k