За год доля просроченных кредитов в секторе выросла с 33 до 37%. Объем просрочки достиг 516 миллиардов тенге Кредиторы неохотно идут в строительство. Годовой рост всего в 0,6%. В целом кредитный рынок за тот же период вырос на 14%, а доля просроченных кредитов снизилась на 0,6% до 19,1%. Рэнкинг-основа: Кредиты БВУ РК в отраслевом разрезе. На конец периода. Июнь 2013 Krotr.gif ranking.kz