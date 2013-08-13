За год доля просроченных кредитов в секторе выросла с 33 до 37%. Объем просрочки достиг 516 миллиардов тенге Кредиторы неохотно идут в строительство. Годовой рост всего в 0,6%. В целом кредитный рынок за тот же период вырос на 14%, а доля просроченных кредитов снизилась на 0,6% до 19,1%.