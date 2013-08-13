фото с сайта www.kultu-rolog.ru фото с сайта www.kultu-rolog.ru Агентство республики Казахстан по статистике огласило данные, касающиеся уровня безработицы в стране, сообщает пресс-служба агентства. По данным агентства, численность граждан, принимающих участие в экономике страны, по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 0,7% или на 56,4 тысячи человек. В нынешнем году показатель составил 8,6 миллионов человек. Численность безработных в июле 2013 года, по оценке, составила 467,9 тысячи человек, уровень безработицы – 5,2%. Официально на конец июля 2013 года зарегистрированы в органах занятости министерства труда и социальной защиты населения РК – 58,2 тысячи человек (без учета лиц, включенных в состав участников «Дорожной карты занятости 2020»). Доля зарегистрированных безработных составила 0,6% от экономически активного населения (в июле 2012 года – 0,7%)", - говорится в сообщении агентства. today.kz