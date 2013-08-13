фото с сайта agromedia.ru фото с сайта agromedia.ru Министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков сообщил на правительственном заседании, что его ведомство готовит мастер-план по развитию молочного скотоводства, передает Today.kz. По словам министра, главная цель плана - увеличить производство молока. Так, к 2020 году ожидается увеличение на 1,7 млн тонн. Для этого будет построено 20 промышленных молочно-товарных ферм на 1,2 тысячи голов дойного поголовья каждая. По словам Мамытбекова, общий объем господдержки по программе «Агробизнес-2020» для данного проекта составит 32 млн тенге, что сокращает срок окупаемости проекта до 4 - 5 лет, сегодня этот срок составляет 9 - 10 лет.