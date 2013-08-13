фото с сайта krsk.sibnovosti.ru фото с сайта krsk.sibnovosti.ru В Казахстане готовят проект регламента, согласно которому участковые полицейские будут выявлять лиц, предоставляющих жилища в наем. Цель проекта - обеспечение полноты исполнения ими налоговых обязательств, сообщает Zakon.kz Регламент устанавливает порядок привлечения физических лиц, предоставляющих жилища в наем и получивших имущественный доход, к уплате сумм индивидуального подоходного налога и постановке на регистрационный учет в налоговых органах. В проекте регламента указано, что именно участковый инспектор полиции будет вычислять на своем закрепленном участке граждан, которые сдают квартиры в наем. Лицо, не представляющее налоговой отчетности, сначала будет получать уведомление об устранении нарушений налогового законодательства страны, а затем данные лиц, не исполнивших уведомления, будут направляться в органы внутренних дел для обеспечения принудительного привода в налоговые органы. today.kz