фото с сайта jodis.kz фото с сайта jodis.kz В Казахстане 30 и 31 августа объявлены выходными днями в связи с государственным праздником Днем конституции РК, сообщает Today.kz со ссылкой на официальный сайт столицы. Напомним, что главный закон страны был принят на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года, в соответствии с которым Республика Казахстан объявлялась государством с президентской формой правления, а 30 августа объявлен государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан. А в День знаний, который в этом году выпадает на воскресенье, во всех школах Астаны наряду с первым звонком пройдут «Уроки патриотизма».