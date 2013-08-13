фото с сайта nicetravel.kz фото с сайта nicetravel.kz В казахстанских аэропортах усилили карантинный контроль над пассажирами, прибывающими из Турции, сообщает Today.kz, со ссылкой на primeminister.kz. Карантин ввели в связи с недавними отравлениями граждан в отеле «Гранд Ринг» в Анталье. Кроме того, в настоящее время для того, чтобы установить причины заболеваний выясняются личности пострадавших. «Госсанэпиднадзор обеспокоен участившимися случаями массовых отравлений туристов в Турции. В этой связи с целью недопущения заноса и распространения инфекционных заболеваний через казахстанских туристов, находящихся в Турции, в международных аэропортах республики усилен санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Турции. С целью установления причин заболеваний выясняются личности пострадавших», - сообщили в пресс-службе комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Республики Казахстан.