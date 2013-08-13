Кадр: видео Youtube
Военнослужащий непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Акоп Инджигулян, попавший недавно в плен к азербайджанцам, объявил, что перешел на азербайджанскую сторону «добровольно». Такое заявление, как передает PanARMENIAN.Net, он сделал в интервью, распространенном азербайджанским телеканалом ANS.
Инджигулян, согласно опубликованному видеоролику, заявил, что недавно получил удар в лицо от своего командира, когда отказался по его приказу сходить за водой. «В итоге, не выдержав оскорблений и унижений, я добровольно перешел на азербайджанскую сторону», — утверждает военнослужащий.
Ранее в министерстве обороны Нагорного Карабаха, напомним, сообщили, что Инджигулян оказался на территории, подконтрольной азербайджанским властям, по ошибке. Сообщалось, что он заблудился и из-за этого пересек линию соприкосновения войск.
В министерстве обороны Армении, комментируя появившееся интервью с пленным военнослужащим, выразили сомнение в достоверности его слов. «Конечно, понятно, что армянский военнослужащий вынужден был сделать подобное заявление, на этот шаг он пошел по принуждению», — заявил пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян. Он также подчеркнул, что в случае возвращения военнослужащего из Азербайджана никакое наказание ему не грозит.
Армянские СМИ проводят параллели с историей местного пастуха, который несколько лет назад, заблудившись, попал на азербайджанскую территорию. Азербайджанцы тогда задержали его и обвинили в подготовке диверсий. В подтверждение была распространена запись допроса Сарибекяна, где он дает «признательные показания». Вскоре после этого стало известно, что пленник скончался. По официальной версии, которую выдвинули азербайджанские силовики, он покончил с собой. МИД Армении, со своей стороны, расценил гибель Сарибекяна как убийство. «Похитить молодого пастуха, путем насилия заставлять выступать по телевидению и говорить очевидные нелепицы и после этого убивать – отвратительно не только по сути, но и по уровню цинизма», — заявил тогда глава МИДа Эдвард Налбандян.
В Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных недавно сообщали, что в Армении в плену содержится азербайджанский солдат Фируз Фараджев, задержанный в 2012 году.
Нагорный Карабах является зоной конфликта более 20 лет. В Баку считают регион, армянское население которого объявило независимость от Азербайджана, «оккупированным армянами». На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск регулярно происходят перестрелки, при этом обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.
lenta.ru