В американском штате Калифорния выпустили ограниченную партию духов с запахом марихуаны. Как сообщает Daily Mail, автор нового аромата — инди-парфюмер Санаи Барбер (Sanae Barber), а предназначаются духи для лос-анджелесского исполнителя фолк-музыки Джоша Тиллмана (Josh Tillman). Парфюм для Тиллмана, который выступает под псевдонимом Отец Джон Мисти (Father John Misty), получил название «Невинность» (Innocence by Misty). По словам Барбер, первоначально она использовала аромат цветков апельсинного дерева, а потом решила добавить марихуану. «Я люблю запах марихуаны, — поясняет парфюмер. — По-моему, у него очень приятные оттенки». Санаи Барбер, как и другие независимые парфюмеры, производит все работы самостоятельно — от ручного смешивания ароматов до упаковки и отправки по почте. Ее продукция носит бренд Sanae Intoxicants и должна, по словам Барбер, отражать «свободный дух современных и стильных калифорнийских племен хиппи». Отметим, что запах марихуаны нельзя назвать самым оригинальным парфюмерным решением. К примеру, в 2011 году в США появились духи с запахом бекона, а в 2012-м — с запахом лэптопа Macbook. Российские парфюмеры стараются не отставать от зарубежных коллег: в 2013 году по случаю падения метеорита в Челябинской области они решили изготовить духи с его запахом.