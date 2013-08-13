Судья в США запретила назвать ребенка Мессией
Фото: Heidi Wigdahl / AP В городе Ньюпорт (штат Теннесси) судья запретила родителям назвать своего семимесячного сына Мессией. Об этом сообщает телеканал WBIR. Судья объявила, что мессией был только один человек — Иисус Христос. Она также отметила, что имя лучше сменить ради самого ребенка, поскольку ему предстоит жить в стране, где много христиан. В свидетельстве о рождении судья предложила указать имя Мартин. Мать ребенка пообещала обжаловать решение судьи. «Каждый верит в то, во что хочет. И мне кажется, я могу называть своих детей, как мне хочется», — заявила она. Женщина пояснила, что назвала сына Мессией, поскольку ей нравится, как это имя звучит. Двух других ее сыновей зовут Мика и Мэйсон. Как отмечает WBIR, судья обратила внимание на имя младенца после того, как его мать и отец сами обратились в суд — родители собирались решить спор о том, какую фамилию должен носить их сын. По данным американской социальной службы, Мессия входит в пятерку имен, популярность которых растет в последние годы.