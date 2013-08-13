Фото socialnie-seti.info Фото socialnie-seti.info Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» предложила экс- сотруднику ЦРУ и АНБ США Эдварду Сноудену работу, связанную с защитой переписки в соцсети, сообщило в понедельник агентство «Интрефакс» со ссылкой на пресс-секретаря компании Георгия Лобушкина. Лобушкин в воскресенье вечером на встрече с участниками одного из сообществ сети рассказал, что в настоящее время основатель «ВКонтакте» Павел Дуров проводит конкурс на создание мессенджера через написанный протокол, разработанный в лабораториях соцсети. Протокол защищенный, и Сноуден, и вся эта история с утечкой данных пользователей других американских социальных, она совпадает, подчеркнул Лобушкин. Пресс-секретарь «ВКонтакте», отвечая на вопрос из зала, заявил: «По поводу переговоров и других деталей ничего сказать не могу». В начале августа Дуров уже приглашал Сноудена, получившего временное убежище на один год в России, к себе на работу в команду программистов. «Приглашаем Эдварда в Петербург и будем рады, если он решит пополнить звездную команду программистов «ВКонтакте», — написал тогда Дуров у себя на странице в соцсети. Говоря о получении Сноуденом убежища в России, основатель «Вконтакте» тогда сказал: «В такие минуты чувствуешь гордость за нашу страну и сожаление по поводу курса США — страны, предающей принципы, на которых она некогда была построена». Сноуден в июне передал журналистам секретные документы о деятельности американской разведки, которые он скопировал во время работы аналитиком в АНБ. Перед этим Сноуден покинул США и скрылся в Гонконге. Власти США потребовали выдачи американца, обвинив его в разглашении конфиденциальной информации и краже государственного имущества и аннулировали его паспорт. 23 июня Эдвард Сноуден прилетел в Россию, где более месяца находился в пределах транзитной зоны московского аэропорта «Шереметьево». Потом Москва предоставила Сноудену временное политическое убежище в России сроком на 1 год. Forbes.ru