Скончался журналист Василий Песков
Фото: А. Агеев / РИА Новости Известный журналист Василий Песков скончался в возрасте 83 лет, сообщила в понедельник, 12 августа, газета «Комсомольская правда», с которой он сотрудничал более 50 лет. Несколько лет назад Песков перенес инсульт, написала «КП», однако, несмотря на плохое здоровье, продолжал работать до последних дней жизни. Василий Михайлович Песков с 1956 года являлся постоянным автором «Комсомольской правды», ведущим авторской рубрики «Окно в природу». Публикации Пескова регулярно появлялись и в других изданиях, включая «Российскую газету». Он также работал и на телевидении — с 1975 по 1990 годы был ведущим программы «В мире животных». Кроме того, Песков написал несколько книг, первая из которых была опубликована в 1960 году. За книгу «Шаги по росе» (1963 год) он был удостоен Ленинской премии. Одним из самых известных произведений Пескова является повесть «Таежный тупик», первые главы которой были напечатаны в «КП» в 1982 году. «Таежный тупик», вызвавший большой общественный резонанс, рассказывает о судьбе семьи староверов Лыковых, проживших несколько десятков лет в изоляции. Источник: lenta