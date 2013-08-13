В областном акимате ЗКО произошли кадровые перестановки

Сегодня аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ произвел кадровые перестановки в акимате. Освобожден от должности заместитель акима области Ербол САЛЫКОВ, назначен новый замакима Бахтияр МАКЕН. Ербол САЛЫКОВ последние 7 лет курировал сельское хозяйство. Его освободили с должности в связи с переходом на другую работу – его назначили советником акима. Вместо него замакима назначен Бахтияр МАКЕН, однако он будет курировать социальную сферу. А сельское хозяйство передано в руки Серика СУЛЕЙМЕНА. Бахтияру МАКЕНУ 32 года. Ранее он возглавлял управление внутренней политики Алматы, В 2003 году он окончил Казахский национальный аграрный университет. С 2007 по 2009 год обучался в США по молодежной программе "Болашак" (магистратура "Государственное управление"). Трудовую деятельность начал в 2003 году. В 2007 году Бахтияр Макен возглавлял молодежное крыло городского филиала НДП "Нур Отан"- "Жас Отан". Руководил управлением по вопросам молодежной политики города Алматы.