В Уральске маршрутный автобус переехал пешехода

ЧП случилось 9 августа по улице Свердлова, фотографии с места событий в редакцию портала "Мой ГОРОД" прислал очевидец. - Я ехал рядом, автобус "ПАЗ" пронесся мимо меня на большой скорости. Жуткое зрелище, он буквально переехал девушку и протащил ее. Как она осталась жива, удивительно. Пожалуйста, узнайте про ее состояние, ее при мне увезли в больницу. - рассказал очевидец Рафхат. Выяснилось, что по этой улице не ездит маршрут №7, видимо, водитель автобуса ехал по своим делам. - На этом месте находится два садика, поликлиника, я тут езжу на маленькой скорости всегда, как так ехал он, не понимаю, - сказал свидетель. "МГ" связался по телефону с замдиректора облбольницы Жумабеком ШАЙХИЕВЫМ. - Действительно, 9 августа к нам привезли молодую девушку, на которую наехал автобус. У нее были переломаны обе ключицы, были множественные раны. Она была срочно госпитализирована в реанимацию. Все процедуры перенесла достойно. Сейчас переведена в палату в травматологию. Состояние удовлетворительное, - сообщил хирург. Другие подробности выясняются. ФОТО Рафхата ХАЛЕЛОВА