Фото с сайта chplawyer.org Фото с сайта chplawyer.org В ходе операции "Контрафакт" атырауские криминалисты раскрыли преступление по факту кражи электронных цифровых подписей членов конкурсной комиссии из компьютеров одного из управления акимата Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - Как стало известно в ходе оперативно-следственных мероприятий, похищенные цифровые подписи использовались злоумышленниками для несанкционированного входа на сайт государственных закупок www.goszakup.gov.kz, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Оказалось, что таким образом преступники хотели заполучить подпись протокола о допуске к участию в конкурсе госзакупок одного из ТОО. Кроме того, было установлено, что в круг подозреваемых входит один сотрудник областного акимата, который одновременно является членом конкурсной комиссии, а также  трое работников коммерческой фирмы, предоставляющей услуги по установке компьютерных программ государственным органам. - Все подозреваемые лица имели доступ к компьютерам и документам членов конкурсной комиссии, - сообщила Гульназира МУХТАРОВА. По данному факту возбуждено 2 уголовных дела, ведется следствие.