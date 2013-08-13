- Возгорание дома на 24 участке в поселке Ракуша произошло ночью 12 августа примерно в 22.30. Пожарным удалось эвакуировать из дома 37-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, а также двухлетнего мальчика, - рассказала. Пожар спасателям удалось потушить лишь через час. В ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники службы пожаротушения ДЧС. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. - Эвакуированных людей с термическими ожогами разной степени тяжести госпитализировали в отделение реанимации. Причины пожара выясняются, - заключила Самал АБИРОВА.