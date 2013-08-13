liftИз 188 лифтов более половины находятся  в неисправном состоянии. В нынешнем году планировалось запустить 45 лифтов. По словам акима района Марата ТУСУПКАЛИЕВА, средства на их ремонт (250 миллионов тенге) должны поступить из республиканской казны по программе  развития моногородов. Однако деньги пока не получены. - У нас есть договоренность  по замене и ремонту лифтов с Могилевским лифтовым хозяйством. Дело встало за финансированием –как только  поступят средства, ремонт начнется, - сказал аким.