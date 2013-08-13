В нынешнем году планировалось запустить 45 лифтов. По словам акима района Марата ТУСУПКАЛИЕВА, средства на их ремонт (250 миллионов тенге) должны поступить из республиканской казны по программе развития моногородов. Однако деньги пока не получены., - сказал аким.