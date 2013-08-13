Фото с сайта azattyq.org_ Фото с сайта azattyq.org_ Департамент по борьбе с коррупционной и экономической преступностью по Актюбинской области задержал оперуполномоченного оперативного отдела УКА 168/1, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Сотрудник управления комитета уголовно-исправительной системы обвиняется в том, что  за определенную мзду обещал помочь организовать свидание со следственно-арестованным, - сообщает пресс-служба финансовой полиции. - Задержали его с поличным, когда он лично получил взятку в размере 200 000 тенге. С санкции суда обвиняемый арестован. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в пресс-службе.