В Уральске отметили День молодежи

Обычно этот праздник молодежь Уральска отмечала в конце июля. Однако в этом году ассоциация молодежи, посовещавшись с руководством области и коллегами из других регионов, решили отметить праздник во второй декаде августа вместе с остальным миром. - Организаторами сегодняшнего веселья является областное молодежное объединение "Будущее за молодыми", а заказчиками - управление по вопросам молодежи, - рассказал председатель ассоциации молодежи области Манарбек АЖКЕНОВ. - На этом мероприятии будут разыграны призы - сотовые телефоны для самых активных зрителей. В течение месяца у нас проходили соревнования по плаванию, по национальной игре - тогыз кумалак. В этом году мы ввели такое мероприятие как домбра-пати. Молодые люди, которые активно участвовали в общественной жизни, также будут награждены. Ассоциации молодежи, которая является одной из крупных общественных объединений в области, исполняется 10 лет со дня основания, и в связи с этим мы наградим юбилейными медалями несколько молодых людей за вклад в реализацию молодежной политики ЗКО. На праздники молодежи действительно было жарко. Парни и девушки соревновались в танцевальном искусстве, а зрители щедро одаривали их аплодисментами. На концерте выступали местные таланты - это в основном студенты, школьники и активисты города.