С начала года в Алматы было оштрафовано больше 25 тыс. водителей за загрязнение окружающей среды. Общая сумма штрафов превысила 98 млн тенге, сообщают в Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды акимата города, передает деловой портал Kapital.kz. Среди владельцев автомобилей, превышающих нормы токсичности и дымности, преобладают иногородние (17 тыс. единиц) и только 7 тыс. зарегистрированы в Алматы. Кроме того, 2 тыс. водителей были оштрафованы повторно. Также отмечается, что автомобилисты не спешат погашать штрафы за «грязный» транспорт. На сегодняшний день погашено квитанций только на 34 млн. тенге. Как уже сообщали Авто@Mail.Ru, акимат Алматы готовится ввести в городе платный проезд по некоторым центральным улицам. Как заявляют чиновники, это делается для улучшения экологической ситуации в южной столице.