В Усть-Каменогорске дорожная полиция предлагает людям с ограниченными возможностями регистрацию автомобилей на дому. По словам начальника ОРЭР УДП ДВД ВКО Талгатбека Ескендирова, гражданину достаточно позвонить в полицию и оставить заявку на домашнюю регистрацию автомобиля. Офицер дорожной полиции нанесет визит для оформления документов, а позже сам привезет водителю техпаспорт. В дорожной полиции предупредили, что услуга будет оказываться только к тем, кто в самом деле не может самостоятельно оформить транспортное средство. Недавно Авто@Mail.Ru писали о самых популярных способах незаконно ввезти и зарегистрировать автомобиль в Казахстане.