Фото omega.kz Фото omega.kz В ближайшие выходные казахстанский пилот Александр Артемьев вновь вступит борьбу за очки кольцевой серии RRC. Популярность категории «Национальный» заметно выросла, увеличилось количество участников - одновременно на стартовой прямой не раз располагалось более 30-ти 1600-кубовых машин. В общем, в этом году серия стала гораздо более представительной и пробиться на пьедестал стало заметно труднее. После четырех этапов Александр Артемьев находится на 7 месте в классе из более чем 20 участников. 5-й этап чемпионата 2013 года пройдет в Казани. Здесь трасса изобилует крутыми поворотами, подъемами и спусками. Первая гонка пройдет в субботу 17 августа, а вторая в воскресенье 18-го. Источник: auto.lafa.kz