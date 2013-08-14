- ДТП произошло примерно в 19 часов 12 августа примерно. Водитель автомашины «ВАЗ-21150» на одной из улиц города Кульсары сбил трех летнюю девочку, переходившую дорогу, - рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД"Ребенка сразу же увезла карета скорой помощи. Девочка была госпитализирована в районную больницу в отделение реанимации, однако от полученных травм, скончалась не приходя в сознание. - 21-летний водитель, совершивший наезд на ребенка, задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - заключила Гульназира МУХТАРОВА.