Многодетной семье требуется помощь

Весной этого года в Уральске родились тройняшки. Корреспонденты «МГ» напросились в гости к родителям малышей, решив узнать, легко ли осилить тройное счастье. Вот так новость Известие о том, что в семье появится не один, а сразу трое ребятишек, застала молодых родителей врасплох. К тому времени у них уже был первенец - сын Мадияр. - Когда мне сообщили, что у нас с мужем будет три малыша, я просто не поверила, – с улыбкой вспоминает мама Жанна КУРМАШЕВА. – Ведь ожидание ребенка само по себе радостное, а тут сразу три. В общем, готовились к появлению малышей как к чуду. Ура свершилось На радость родителей родились три девочки, которым имена давал глава семьи. Теперь в семье подрастают Данара, Динара, Дарина. Самый большой вес был у первой появившейся на свет Данары. Она весила 2400 граммов, что редкость для тройняшек. Намного меньше весили её сестренки: вес Динары составил 1380 граммов, а Дарины 1230 граммов. Молодая мама ходила довольно тяжело, мучилась отеками, и на 34 неделе беременности во избежание всяческих проблем и последствий как для детей, так и для мамы было решено сделать кесарево сечение. За такой необычный случай взялась замглавврача перинатального центра Тарбие ДЖУМАШЕВА. Все прошло успешно и девочек с мамой держали в перинатальном центре до тех пор, пока малыши не набрали вес. - Детки хорошо набрали вес, – вспоминает Жанна, – и после Дня защиты детей мы, наконец, вернулись домой к родным. Долгожданная встреча Молодую маму и малышей встретили дома как самых долгожданных и дорогих людей. К поздравлениям присоединились и представители районного акимата. - Мне торжественно вручили грамоту и букет цветов, – вспоминает Жанна, – а нашим девочкам подарили прогулочные коляски. Еще нас хорошо поддержали коллеги по работе, особенно заботливо ко мне относилась хозяйка магазина, где я работала. За такую заботу хочется сказать им огромное спасибо. Семье нужна помощь Но отгремели шумные празднества и начались семейные хлопоты, которых у молодой семьи хватает. Малышам нужны хорошие кроватки, так как только у двух из них есть отдельные спальные места: старая детская кроватка и колыбелька, катастрофически не хватает памперсов, попробуй, угонись за тремя красавицами, а также в скором времени им понадобится теплая одежда. Молодая семья сейчас живет в доме брата в селе Барбастау Теректинского района. И перспектив на новое жилье пока не предвидится. - Мы как многодетная семья подали документы на жилье, – вздыхает Жанна, – но окончательный ответ нам скажут только 19 августа. Боюсь за своих девочек, ведь у Данары и Дарины врожденный порок сердца и им никак нельзя болеть, если мы хотим, чтобы все нормализовалось. Главное – не болеть Главное для детей - не болеть, строго приказали врачи молодым родителям. Но как это сделать, если семья живет в селе в доме с тонкими стенами, где даже газовое отопление не может нормально прогреть дом. - Не знаю, что и делать, – продолжает молодая мама, – ведь денег снимать жилье у нас просто нет. Детского пособия едва хватает на памперсы и проезд. Чтобы отвезти малышей в городскую больницу, нам приходится выкраивать около 5000 тенге на такси, если в сельскую, то чуть меньше 2000-3000 тенге. Но девочкам нужна профессиональная помощь, поэтому приходится чаще всего ездить в город. Мы еще и кредит платим, брали на свадьбу, а работает пока только наш папа, других доходов нет. Спасибо, моя мама помогает мне с малышами, одним бы нам туговато было. Жаль, конечно, что нет у нас помощницы, которая могла бы нам помочь. Все равно счастливы В этом году в сентябре молодая семья отмечает свою вторую годовщину. За столь короткое время они смогли стать большой и дружной семьей. Старший сын старается и помогает маме, как может. - Поначалу ревновал, – смеется Жанна, – а потом стал помогать, то бутылочку принесет, то покачает. В общем, живем, растем. Самый большой вес набрала Данара - 5400 граммов, Дарина поменьше - 4100 граммов, и самый маленький вес Динары - 3800. Много хлопот, плохо конечно, что своего жилья пока нет. Но это не самое главное в жизни, главное, что мы вместе и счастливы. Нам помогают родные, как могут, кто словом, кто делом. У молодых родителей глаза светятся от неподдельного счастья. Несмотря ни на что, они продолжают радоваться каждому дню и верят, что у них все будет хорошо. Видео Серика Нихова