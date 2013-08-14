ДТП произошло 12 августа примерно в 21.00 на участке трассы «Атырау-Уральск» неподалеку от села Актогай Махамбетского района. По данным пресс-службы ДВД, водитель автомашины "Фольксваген-Пассат" не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной "Субару". В результате аварии уроженцы ЗКО - 38-летний водитель "Фольксвагена" и его 45-летняя пассажирка, а также 28-летний водитель "Субару" с различными травмами госпитализированы в Махамбетскую районную больницу. - 47-летний пассажир автомобиля "Субару", который также является жителем ЗКО, от полученных травм скончался, - рассказала