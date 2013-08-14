Фото www.segodnya.ua Фото www.segodnya.ua Автора фильма Невинность мусульман Марка Бэссли Юсуфа отпустили из американской тюрьмы, где он отбывал срок за нарушение условий досрочного освобождения. Об этом сообщает Reuters. Мужчину перевели в так называемый halfway house, реабилитационный центр, где освободившиеся заключенные под наблюдением властей постепенно привыкают к жизни среди общества. Юсуф будет там находиться до конца своего срока, который истекает в начале осени 2013 года. Где именно находится этот центр, не уточняется. 56-летнего Юсуфа, также известного под псевдонимом Накула Бэссли Накула, в ноябре 2012 года Калифорнийский суд приговорил к году лишения свободы. Его признали виновным в нарушении условий досрочного освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание по приговору от 2011 года за мошенничество. Суд признал, что Юсуф вопреки запрету взял себе псевдоним, а также пользовался интернетом. В том числе эти нарушения он допустил во время работы над «Невинностью мусульман». Фильм «Невинность мусульман», рассказывающий в грубой форме о жизни пророка Мухммеда, появился в интернете на видеохостинге YouTube в августе 2012 года. Это видео вызвалу волну протестов среди мусульманских стран, которые привели к гибели американских граждан. В частности, 11 сентбяря во время нападения на консульство США в Бенгази погиб американский посол в Ливии. Впрочем, позже администрация Барака Обамы заявила, что гибель дипломата не связана со скандальным фильмом и что нападение на консульство планировалось давно боевиками «Аль-Каеды». Из-за скандала вокруг фильма некоторые мусульманские страны полностью закрыли у себя доступ к YouTube. В России «Невинность мусульман» была признана экстремистским. Источник: lenta.ru