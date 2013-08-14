Американец стал миллионером из-за ошибки казино
Фото: Al Behrman / AP Житель города Цинциннати в американском штате Огайо получил приз в миллион долларов из-за того, что его перепутали в казино с полным тезкой. Как сообщает ABC News, администрация казино не стала взыскивать ошибочно выплаченные деньги, и по миллиону получили оба Кевина Льюиса. «Это была наша оплошность, — заявил старший вице-президент и генеральный управляющий казино Horseshoe („Подкова“) Кевин Клайн. — Мы всегда стараемся поступать правильно по отношению к своим гостям, поэтому приз в миллион долларов получил каждый из этих людей». Ошибка произошла в Horseshoe вечером в субботу, 10 августа, когда там объявили победителя рекламного конкурса. «Неправильный» Кевин Льюис, присутствовавший в казино, отозвался на свое имя и получил от администрации чек. Лишь при последовавшей проверке оказалось, что приз предназначался другому человеку. Как выяснилось, у мнимого и настоящего победителей не только совпадают имя и фамилия, но также схожи и другие личные данные, в том числе возраст и семейное положение. Кроме того, оба они являются завсегдатаями Horseshoe. От комментариев прессе оба Льюиса отказались. Источник: lenta.ru