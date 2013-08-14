Елизавете II понадобилась новая горничная
Фото: Luke MacGregor / Reuters В Холирудском дворце, официальной шотландской резиденции королевы Елизаветы II, открылась вакансия горничной. Соответствующее объявление выставлено на сайте британской королевской семьи. За работу новая сотрудница будет получать 12000 фунтов стерлингов в год, то есть тысячу фунтов (или 51 тысячу рублей) в месяц. Горничной также будет представлено место для проживания, однако где именно, в объявлении не указано. Сотруднице придется работать по 37,5 часа в неделю. В рабочие обязанности горничной будет входить уборка помещений и очистка антикварных предметов. Кроме того, ей предстоит помогать встречать гостей и проводить мероприятия. Как отмечает The Daily Telegraph, одно из главных требований к горничной — «умение работать в команде». Вакансия открыта до 21 августа. Холирудский дворец является одной из основных достопримечательностей столицы Шотландии — Эдинбурга. Несмотря на то, что там периодически останавливается сама королева или члены ее семьи, в остальное время здание открыто для туристов. В год его посещают около 250 тысяч человек. Члены британской королевской семьи тщательно подходят к подбору персонала, чтобы избежать неприятностей. Так, неоднократно к ним под видом горничных, садовников и водителей устраивались журналисты. Затем они публиковали информацию о жизни членов королевской семьи. Объектом для сотрудников желтой прессы становился и сам персонал резиденций. Так, в 2009 году один из водителей Елизаветы II за тысячу фунтов показал журналистам, представившимся «ближневосточными бизнесменами», королевский гараж. Источник: lenta.ru